Al deze kinderen willen net zo goed worden als Virgil van Dijk

Het bezoek van Virgil van Dijk aan de wijk Haagse Beemden in Breda werkte woensdagmiddag als een magneet op jonge voetbalfans. Honderden kinderen kwamen naar de wijk toe, waar Van Dijk het opgeknapte Cruyff Court heropende. Zijn komst maakte indruk. "Ik heb nog nooit een beroemdheid gezien", zegt de 11-jarige Amir.

Leon Voskamp Geschreven door

Van Dijk is geboren en getogen in Breda. Hij voetbalde als kleine jongen vaak op het Cruyff Court in de Haagse Beemden. Hier legde hij de basis voor een imposante loopbaan. Alle kinderen die zich rond het veldje hadden verzameld, lieten luidkeels horen erg blij te zijn met zijn komst. "Geweldig om al deze kinderen te zien op het veldje waar ik vlak bij woonde. Ik heb er veel gevoetbald, gewonnen en verloren en vrienden gemaakt", vertelt Van Dijk.

"Ik was in shock toen ik hoorde dat Virgil naar Breda kwam."

De 10-jarige Delisha kijkt aandachtig naar Van Dijk die op het Cruyff Court wat trucjes met de bal doet. "Ik was helemaal in shock toen ik hoorde dat hij naar Breda kwam. In het veld is hij zo'n stoere en sterke verdediger. Nu in het echt vind ik hem een heel aardige man." Ook Amir (11) twijfelde geen moment om naar het Cruyff Court te komen. "Ik heb nog nooit een beroemdheid gezien. Dat Virgil nu in ons Breda is, is helemaal geweldig. Ik wil graag van hem horen hoe hij zo sterk is geworden." Jayzinho (13) hoopt later net zo goed te worden als zijn voormalig plaatsgenoot. "Ik ben fan van Liverpool omdat Virgil daar speelt. Door naar hem te kijken, leer ik een nog betere verdediger te worden."

"Dat hij talent had, kon iedereen zien."

Niet alleen kinderen willen een glimp opvangen van de voormalig beste verdediger van de wereld. Ook Wesley Müller staat met zijn familie bij het voetbalveld. "Ik heb vroeger bij Virgil in de klas gezeten en we hebben veel samen gevoetbald. Hij was een aardige jongen die heel serieus met de sport omging. Dat hij talent had, kon iedereen zien. Dat hij nu bij Liverpool zit, maakt ons heel erg trots." De jeugd schreeuwde overigens niet alleen massaal bij het zien van Van Dijk, maar ook vanwege de aanwezigheid van Soufiane Touzani. De op social media erg populaire straatvoetballer is groot fan van de Cruyff Courts. "Het is een plek waar je je thuis voelt en waar je je kunt ontwikkelen. Virgil heeft al een Cruyff Court in Engeland, maar als er één voetballer is die er twee verdient, dan is hij het. Onze leider van het Nederlands elftal."

Virgil van Dijk is voor even terug in Breda.