Dorpen huiverig voor afsluiting Haringvlietbrug: 'We hebben al scheuren'

De Haringvlietbrug die West-Brabant verbindt met Zuid-Holland wordt gerenoveerd en is daarom vanaf vrijdagavond acht weken lang afgesloten voor al het verkeer. Veel weggebruikers moeten op zoek naar een andere route. Gemeentes rondom de brug zijn daardoor bang voor sluipverkeer en bewoners houden hun hart al vast: "Ik kan moeilijk mijn auto midden op de weg zetten."

Door de afsluiting van de Haringvlietbrug zijn er weinig andere routes. Veel verkeer zal via de A16 over de Moerdijkbrug gaan, wat rond de spits al een druk punt is. Gemeentes rondom de brug vrezen dus voor nog meer sluipverkeer op de smalle wegen. Een van die gemeentes die de bui al zien hangen, is Drimmelen. Wethouder Tim Simons leeft met zijn inwoners mee. “Het buitengebied heeft hier al veel sluipverkeer als het vastloopt op de snelweg. Door de afsluiting van de Haringvlietbrug verwachten we dat dit nog veel erger wordt en dat is vervelend voor onze inwoners.”

“Je mag hier maar 30, maar daar houdt niemand zich aan."

In het buitengebied van Lage Zwaluwe zijn veel huizen tegen de dijken gebouwd. "Als er dan een vrachtwagen door de straat raast, dan zorgt dat meteen voor veel overlast.” Kees Peters woont net buiten het dorp. Zijn huis staat nog geen meter van de weg. “Je mag hier maar 30, maar daar houdt niemand zich aan. Binnen hebben we door goede isolatie minder last van het gedreun, maar buiten hebben we scheuren door het verkeer.” Ook Fred van Aart kijkt op tegen de afsluiting van de brug. “Nu de Haringvlietbrug gesloten wordt, ben ik toch bang voor nog meer sluipverkeer. Die komen allemaal via de polders. Ik zie nu al regelmatig vrachtwagens die naar een transportcentrum verderop moeten en die hier niet thuishoren, maar ik ben bang dat het nu alleen maar meer wordt.”

"Ik laat het maar over me heen komen.”

Wethouder Simons vertelt dat de gemeente gaat controleren om de overlast te beperken. “Je mag in alle dorpen binnen onze gemeente alleen maar komen als je hier moet zijn of iets moet afgeven. Als je geen bestemming hebt in een dorp, dan mag je er ook niet komen en daar kunnen wij tegen optreden. En dat gaan wij dan ook doen de komende tijd.” Ondanks de belofte van Simons, hebben buurtbewoners er een hard hoofd in. “Ik ben alleen bang dat maatregelen geen zin hebben. Ze blijven hier toch wel doorheen rijden. Ik kan mijn auto wel midden op de weg zetten, maar dat loopt niet goed af, ben ik bang. Ik laat het maar over me heen komen.”