Nils Eekhoff wint de proloog van de ZLM Tour

Wielrenner Nils Eekhoff heeft woensdagavond de proloog van ZLM Tour gewonnen. De Nederlandse renner van Team DSM was de snelste op een parcours over 6,6 kilometer in het Zeeuwse Heinkenszand.

Eekhoff finishte in 7.27, met een gemiddelde van ruim 53 kilometer per uur. Hij was slecht één seconde sneller dan de Australiër Alexander Edmondson. De Nederlander Olav Kooij eindigde met nagenoeg dezelfde tijd als derde. Hij won de rittenkoers vorig jaar.

De ZLM Tour is dit jaar voor een groot gedeelte een echte Brabantse ronde. De proloog op woensdagavond en de eerste etappe op donderdag zijn nog in Zeeland, maar vrijdagochtend staat het peloton klaar in Schijndel voor een rit van 184 kilometer naar het Limburgse Buchten.

Zaterdag en zondag wordt het helemaal een Brabants feestje. Zaterdag 10 juni is de start en finish in Roosendaal, zondag begint en eindigt de rit in Oosterhout.

Brabant+

Alle etappes van de ZLM Tour zijn live te volgen op Brabant+. Dat is de nieuwe gratis app waarmee het complete video-aanbod van de omroep on demand is te zien. Met de app, vergelijkbaar met diensten als Netflix en NPO Start, kijk je gratis en reclamevrij, waar en wanneer je wilt, naar series van Brabantse bodem.

Ook kun je met de app live tv kijken en naar Omroep Brabant radio luisteren. De ZLM Tour is het eerste evenement dat in zijn geheel live te volgen op Brabant+. De etappes van zaterdag en zondag zijn daarnaast ook live te zien op Omroep Brabant TV.