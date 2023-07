Pieter klimt elke dag op een 100 meter hoge windturbine: 'Altijd opletten'

Je hebt ze vast wel eens gezien; die grote windturbines die vaak langs de snelweg staan. In de verte zie je ze al opdoemen want ze zijn niet te missen. "Ze kunnen wel 140 meter hoog zijn", vertelt Pieter Sturm. Als windturbinetechnicus klimt hij er elke dag in en dat is niet echt een doorsnee baan. "Dit werk leek me altijd al leuk, maar waarom geen idee", lacht Pieter. "Ik denk omdat het een avontuurlijk beroep is en niet alledaags. En wie kan er nou zeggen dat ie wel eens in een windmolen geweest is, niemand toch?"

Een helm op, speciaal harnas aan en dan met een kleine, smalle trap zo'n 60 meter omhoog klimmen. Pieter Sturm uit Woensdrecht voert deze routine elke dag uit. Hij besloot een jaar geleden om te stoppen met zijn baan bij de luchtmacht en het roer helemaal om te gooien: "Ik was nog nooit in een windmolen geweest en had geen idee wat ik moest verwachten." Avontuurlijk is het werk zeker, want volgens Pieter is het niet zonder gevaar. "Je mag nooit alleen naar boven, er moet altijd iemand mee voor als het mis gaat. Je moet elkaar kunnen redden, iedereen hier weet wat ie moet doen in een noodsituatie. Je hoopt natuurlijk dat dat niet voorkomt, maar je moet toch altijd voorbereid zijn." Zo weet Pieter precies wat hij moet doen bij nood. "Als er bliksem zou inslaan kan er brand uitbreken. Dan is een windturbine net een schoorsteen. Dan moet je zo snel mogelijk naar beneden maar dat kan niet via de trap. Dan moet je via de buitenkant abseilend naar beneden." En dus weet Pieter, net zoals zijn collega's hoe dat moet. "Maar gelukkig heb ik dat nog nooit meegemaakt", lacht Pieter.

