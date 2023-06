Bjorn switchte van musical naar radio: 'Hier kan ik alles in geven'

De 25-jarige Bjorn Wilbers uit Tilburg dacht dat hij zijn passie had gevonden in musical. Van jongs af aan wilde hij niets liever dan op het podium staan. Maar toen dat eenmaal was gelukt, bleek het toch niet wat voor hem. "Het voelde alsof ik mijn hersenen niet in volle capaciteit aan het gebruiken was." Via het vak van geluidstechnicus, vond Bjorn een ander podium: in de radiostudio. Vrijdag begint hij als dj bij Omroep Brabant.

Bjorn is geboren en opgegroeid in Milheeze. Vanaf jongs af aan wilde hij graag als acteur het theater in. Dat lukte hem: hij speelde in musicals als Soldaat van Oranje en The Sound of Music.

Het was een kinderwens die uitkwam maar toch niet bleek te zijn wat hij er van had verwacht. “Creatief bezig zijn vind ik heerlijk”, zegt Bjorn. “Muziek maken, zingen, toneelspelen, maar ook interviewen en presenteren. Maar musical bleek dus niet hetgeen waar ik dat het beste in kwijt kon.” Daardoor werd het ook steeds moeilijker voor Bjorn om alles te geven op het podium. Hij belandde achter de schermen en werd geluidstechnicus.