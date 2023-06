Enorme brand nadat vrachtwagens botsen, A16 vanuit België nog uren dicht

Op de A16 zijn donderdagmiddag bij Hazeldonk, tussen Breda en de Belgische grens, twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Het gaat om een vrachtwagen die melk vervoerde en een vrachtwagen met elektrische auto's. Na de botsing ontstond er een grote brand. De weg vanuit België richting Breda is nog zeker tot tien uur donderdagavond dicht.

Een grote grijze rookpluim was in de verre omtrek te zien. Tijdens de brand is ook de berm in brand gevlogen. Door de rook die waarbij vrijkwam was de weg in beide richtingen afgesloten.

Kort na het ongeluk werd gemeld dat één van de chauffeurs bekneld raakte. De chauffeurs kwamen er uiteindelijk zonder kleerscheuren vanaf.

'Enorm hoge vlammen'

Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant waren de vlammen in het begin 'enorm hoog'. Rond kwart over twee was de brand grotendeels geblust, stelt de 112-correspondent.