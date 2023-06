Weduwe vol vragen na moord op rapper Boechi: 'Waarom moest hij dood?'

Al het geld dat is gedoneerd voor het gezin van de doodgeschoten rapper Boechi uit Tilburg is opgegaan aan de herdenkingsdienst en zijn begrafenis. Volgens de weduwe van Boechi, Niandy Windster-Losiabaar, kon dat niet anders toen kort na de dood van de rapper op 9 december bleek dat haar man niet was verzekerd. Ook kon iemand die garant stond voor 25.000 euro die belofte niet waarmaken. En zo draaide de weduwe alleen op voor alle kosten, die inmiddels in de tienduizenden euro’s waren gelopen.

Niandy (31) vertelt haar verhaal in haar flat in Tilburg, waar ze samen met haar man Ruchendell Windster en hun drie kinderen woonde. Ze kenden elkaar al sinds 2013. Ten tijde van de moord op Boechi in december was ze zwanger, afgelopen april is ze bevallen van haar vierde kindje. Nu, precies een half jaar na de moord op haar man (30), op 9 december op Curaçao wil ze één keer haar verhaal doen. Wat zij heeft beleefd en waarom zij denkt dat haar man werd doodgeschoten. En waarom het geld van de doneeractie niet naar het gezin is gegaan, maar helemaal opging aan de begrafenis.

Niandy vertelt krachtig en duidelijk. En dat is misschien wel opmerkelijk voor een vrouw van 31, die ongelooflijk veel heeft meegemaakt. “Het is nu een half jaar na de moord op Boechi. Ik ben inmiddels bevallen en ik kan er ook al veel beter over praten”, legt ze uit. “Ik weet echt niet waarom hij is vermoord. Niemand had dit verwacht, hij had nooit ruzie. Ging het om een ketting, jaloezie of had hij toch een duistere kant? Ik weet het niet. En dan blijkt de schutter ook nog familie te zijn.”

"Niemand vertelde me wat er nou was gebeurd."

Boechi was in december op Curaçao voor een reeks optredens. Op 9 december werd hij ’s avonds laat na een concert doodgeschoten. De Tilburgse rapper stond nog even wat te eten bij een kraampje toen een auto stopte en hij onder vuur werd genomen. Hij overleed ter plekke. De schutter en de chauffeur werden in april opgepakt en zitten vast in afwachting van de rechtszaak. “Zijn dood was een grote schok. Ik kreeg ’s nachts allemaal berichtjes van mensen, maar niemand vertelde me wat er nou was gebeurd. Toen een vriend van ons mij persoonlijk vertelde dat Boechi dood was, schreeuwde ik het uit. Ik heb mijn kinderen op de bank gezet en ze verteld dat papa niet meer terug komt.” Niandy huilde en haar oudste zoon zei dat dat hem bang maakte. “Toen ging bij mij een knop om”, vertelt Niandy. “Ik moest sterk zijn.” Ze kwam in een soort wervelstorm terecht, er moest ineens heel veel georganiseerd en geregeld worden. “Ik heb eigenlijk geen afscheid kunnen nemen”, vindt Niandy. “Er moest zoveel geregeld worden en zoveel mensen wilden iets van me. Ik heb misschien tien minuutjes samen met Ruchendell gehad in de familiekamer bij Monuta.” De herdenkingsdienst voor alle fans werd gehouden in het Willem II-stadion. En die herdenking liep uit de hand, door dronken mensen die ook nog eens drank stalen en tuinen van omwonenden vernielden. “De kosten voor schoonmaak en verkeersregelaars kwam er daardoor nog eens bij”, legt Niandy uit. “En ik had al heel veel kosten gemaakt voor de herdenking voor de fans en de begrafenis.”

"Ik moet nu op elk dubbeltje letten."

Niandy durfde aanvankelijk wel zo'n dure herdenking en uitvaart te organiseren, omdat een kennis hulp had geboden. “Die beloofde dat hij zeker garant wilde staan voor 25.000 euro. En met die garantie ben ik veel dingen gaan regelen. Later bleek dat hij die belofte helemaal niet na kon komen. En toen zat ik met heel hoge kosten.” Noodgedwongen moest de ruim 30.000 euro die was ingezameld voor de toekomst van het gezin worden gebruikt voor de herdenkingsdienst en de begrafenis. “En nog heb ik een flinke schuld openstaan van meer dan 10.000 euro. En dat geld heb ik niet. Gelukkig heb ik hulp, maar ik moet nu wel op elk dubbeltje letten.” Na haar zwangerschapsverlof gaat Niandy weer werken in het ziekenhuis in Tilburg. “En misschien wel meer uren. Het moet nu allemaal anders dan vroeger. Ons leven is erg veranderd en ik weet nog niet hoe ik het allemaal ga doen met vier jonge kinderen. Daar heb ik nog geen antwoord op.”

Niandy Windster-Losiabaar.