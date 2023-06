Grote brand op het dak van een restaurant in centrum van Breda

Bij restaurant Klein Java aan de Speelhuislaan in Breda is donderdagmiddag brand uitgebroken op het dak. De brand zorgde door dikke rookpluimen voor overlast in het centrum van de stad. Rond tien over vier meldde de brandweer dat het sein brand meester as gegeven, nablussen duurt nog wel enige tijd.

Het restaurant ligt dichtbij het station, de rook waaide in die richting. De Belcrumkant van het station stond daardoor korte tijd blauw van de rook. De rook trok ook de stationshal in, waardoor reizigers er last van hadden. Zij werden geadviseerd om naar buiten te gaan. De brand ontstond volgens de Veiligheidsregio in een afzuigkanaal dat naar het dak toe loopt. Het gaat om een oud gebouw met houten vloeren, waardoor snel werd opgeschaald naar grote brand. Het restaurant is verwoest. Het huis aan de linkerkant heeft flinke rook- en waterschade opgelopen en is daardoor onbewoonbaar. Ramen en deuren gesloten

De omgeving is afgezet. De achterkant van de woning brandt nog. Het nablussen daarvan gaat nog wel even duren. De veiligheidsregio adviseert bewoners in de buurt om ramen en deuren te sluiten.