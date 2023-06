Eén van de twee vrachtwagens die donderdagmiddag botsten op de A16 bij Hazeldonk, tussen Breda en de Belgische grens, vervoerde elektrische auto's. Door de botsing ontstond er een enorme brand en was de snelweg in beide richtingen afgesloten. Op foto's is te zien hoe groot de ravage is. Van beide vrachtwagens is niets meer over.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

Foto: SQ Vision.