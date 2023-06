Plekken voor twee nieuwe coffeeshops uit de hoge hoed getoverd

Het deed een beetje denken aan de loting van de UEFA Cup, maar het ging in Tilburg toch echt om het twee nieuwe plekken waar softdrugs verkocht mogen worden. Donderdagmiddag lootte de notaris samen met de burgemeester de twee plekken waar een coffeeshop mag komen. Bovenaan eindigden het Verdiplein in Tilburg-Noord en Koningsoord, het nieuwe centrum van Berkel-Enschot.

In de raadszaal zaten donderdagmiddag negen veelal jonge ondernemers met heel verschillende achtergronden gespannen te wachten op de uitslag. Er hangt veel van af, want met een coffeeshop kan veel geld verdiend worden.

Er zaten nummers in negen enveloppen. Ieder nummer hoorde bij een ondernemer en de bijbehorende plek. Alle nummers werden getrokken. De nummers drie tot en met negen komen op de reservelijst. Als twee plekken te dicht bij elkaar hadden gelegen, dan was de volgende aan de beurt geweest.

Makelaar in Eindhoven

Een van de winnende deelnemers is makelaar in Eindhoven. Hij wil niet zeggen met welke plek hij zich heeft aangemeld, maar is er blij mee dat de keuze op hem is gevallen. De andere deelnemers willen niets zeggen, willen niet op de foto en zijn na de loting ook snel weer vertrokken.

Het is nog niet helemaal zeker dat de coffeeshops echt op deze twee plekken komen. Burgemeester Weterings: “Er moet nog veel onderzoek komen. Het kan zijn dat een ondernemer toch niet voldoet aan alle eisen. Dan gaan we weer door naar de volgende op de lijst.

Te centraal

Volgens burgemeester Weterings liggen de elf coffeeshops op dit moment allemaal binnen de ringbanen in Tilburg. Dat betekent dat mensen die daarbuiten wonen, vaak de auto nemen om aan hun joint te komen. Vandaar dat er op twee nieuwe plekken een coffeeshop mag komen.

Opvallend is de nieuwe plek in Berkel-Enschot. Het nieuws werd daar donderdag met wat ongeloof ontvangen. Een vrouw die door het straatje loopt waar de coffeeshop moet komen, moet er een beetje om lachen: ”Gezellig, maar ik geloof het niet echt. Het past toch niet bij de winkels. Het hoort meer in een stadscentrum.”

Een man die boven de toekomstige coffeeshop woont, hangt uit zijn raam en weet niet wat hij hoort: ”Dit is de eerste keer dat ik hier iets over hoor. Het pand staat al een jaar leeg. Het moet natuurlijk wel een plek hebben, maar ik weet niet of ik het onder mijn raam wil hebben. Ik verwacht wel overlast.”

Bewonersbrief

Dinsdag gaat de gemeente de omwonenden van het Verdiplein en Koningsoord geïnformeerd met een bewonersbrief. Weterings: “Dat is meteen ook de start van het overleg met de buurt. Ik kan me voorstellen dat het de nodige discussie zal opleveren.”

Volgens de burgemeester kunnen buurtbewoners niet veel doen om de komst van de coffeeshop tegen te houden. “Volgens het bestemmingsplan mag het, dus dan valt er niet veel aan te doen. Dat geldt bij een nieuwe supermarkt, maar ook voor deze coffeeshop.”