Braderie is 'gezeur' van winkeliers en horeca beu en stopt ermee

Het was een traditie in Geldrop. Bijna vijftig jaar lang werd op de laatste zondag van mei de Mei'se Mert gehouden, een evenement dat jaarlijks tussen de 20.000 en 30.000 bezoekers trok. Mekkerende winkeliers en horecaondernemers hebben de organisatie echter doen besluiten om er te mee te stoppen.

En het gaat eigenlijk helemaal nergens over, meent Van Lieshout. "Volwassen ondernemers die een jaarlijkse bijdrage van 65 euro te veel vinden! Die met droge ogen beweren dat ze niet meer dan de helft kunnen betalen of helemaal weigeren om mee te doen. Om vervolgens tijdens de Mert wel hun winkel gewoon open te gooien. Of cafés die zeggen: "Waarom zouden we betalen? Onze terrassen zitten toch wel vol!"

Hein van Lieshout, bestuurslid van de organiserende stichting, klinkt terneergeslagen als hij zegt: "We hebben het gezeur jarenlang genegeerd, omdat we dit prachtige evenement niet verloren wilde laten gaan voor Geldrop-Mierlo. Maar onze irritatiegrens is bereikt. Het is gewoon geen werken met een deel van de centrumwinkeliers en de horecaondernemers."

"Met de standhouders hebben we nog nooit problemen gehad", benadrukt Van Lieshout. "Die betalen netjes hun bijdrage en zijn dik tevreden. De discussies met winkeliers en horeca zijn we echter spuugzat. Het voelt als 'schooien' en daar heb ik gewoon geen zin meer in. We hebben nog nooit een cent subsidie gevraagd of gekregen, maar wel elk jaar een prachtig evenement georganiseerd."

De Stichting Mei'se Mert werd ooit opgericht op verzoek van de winkeliers en horecaondernemers in het centrum van het dorp. Zij wilden meer reuring in het dorp en zochten naar een evenement dat mensen naar het centrum zou trekken. Van een bescheiden evenement, is de Mei'se Mert uitgegroeid tot een braderie met honderden standhouders, live-muziek en vermaak voor jong en oud.

De ondernemers betaalden in de beginjaren 125 gulden (57 euro) en die bijdrage is sindsdien amper verhoogd. Van Lieshout: "Het is in mijn ogen dus ongelooflijk dat er wordt gezeurd over zo'n klein bedrag. Zeker als je je bedenkt dat de meeropbrengst van de Mei'se Mert in zijn geheel naar goede doelen gaat. Dus naar culturele en sociale instellingen in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Dat de organisatie de stekker eruit trekt, ligt volgens hem zeker niet aan de vrijwilligers. "We organiseerden het evenement met een driekoppig bestuur, maar op de dag zelf hadden we veel hulp. Denk dan aan onder meer verkeersregelaars en mensen achter de infobalie. Alles op vrijwillige basis."

Over een mogelijke doorstart wil Van Lieshout niks zeggen. "Dat is nu aan anderen. Ik hoorde dat er een werkgroepje was opgericht om ons te ondersteunen, maar dat was helemaal niet het probleem. De onwil en tegenwerking van een groep ondernemers in het centrum heeft de organisatie van de Mei'se Mert de nek omgedraaid. Hartstikke jammer."