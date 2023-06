Liften in ouderenflat gaan steeds stuk: 'Ze schokken en stoppen onverwacht'

De bewoners van flat Parkzicht in Tilburg zijn klaar met de twee liften in hun complex. Telkens weer doen ze het niet. Zo stonden donderdag twintig ouderen vast in de hal van de flat omdat beide liften dienst weigerden. Twee uur lang kon er niemand naar boven of beneden. "De ellende blijft maar doorgaan", zegt een flatbewoonster.

"We hebben twee liften. Maar de ene is in onderhoud en de andere ging donderdagmiddag kapot", vertelt bewoonster Elly Stockermans.

Het is een aanhoudend probleem, waar Omroep Brabant een jaar geleden al over schreef. Eén van de bewoners van de seniorenflat brak toen haar pols omdat ze uit de lift viel. "De problemen bleven aanhouden. In december vorig jaar is ons beloofd dat er nieuwe liften zouden komen", vertelt Elly.

"Maar vreemd genoeg kregen we dit voorjaar een brief dat de liften gemoderniseerd zouden worden. Zo komen er knoppen voor blinden en slechtzienden en knoppen waarmee je bij het oproepen van de lift aan kan geven of je naar boven of beneden wil. Maar liften moderniseren, betekent niet dat we níeuwe liften krijgen."

Het moderniseringsonderhoud aan de rechter lift is in mei gedaan. Het onderhoud aan de linker lift is aan de gang en toen donderdag de rechter lift een storing kreeg, deden ze het allebei niet meer. "Ongeveer twintig mensen stonden beneden in de hal te wachten op een oplossing. Sommigen zijn door hun kinderen opgehaald. De huismeester is zelfs met de trap naar de tiende verdieping gelopen omdat iemand die beneden vast stond, een oplader voor een zuurstofsysteem nodig had."