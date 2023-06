Met een biertje of een wijntje in het park, mag dat eigenlijk?

Het fraaie zomerweer nodigt uit om lekker met wat vrienden in het park of op een plein een biertje of wijntje te drinken. Maar mag dit eigenlijk wel? De regels per gemeente verschillen, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

Iedere gemeente bepaalt zelf de regels als het gaat om het drinken van alcohol in openbare gebieden. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Omdat gemeentes de regels zelf bepalen, zijn er dus verschillen. Zo mag je in de ene gemeente wel alcohol drinken in het openbaar en in de andere gemeente weer niet. En natuurlijk zijn er ook uitzonderingen.

Bierfietsen en huifkarren

Neem bijvoorbeeld Oirschot. Daar is het uit den boze om alcohol te drinken binnen vijftig meter van de openbare weg. Ook in parken, op pleinen en in speeltuinen overtreed je de regels als je met een geopend blikje bier daar gaat zitten.

Tot begin dit jaar gold dit verbod alleen binnen de bebouwde kom, maar het verbod is uitgebreid. Reden: dan kunnen agenten en boa's ook optreden tegen bierfietsen en huifkarren waar alcohol gedronken wordt. Ook Reusel-de Mierden en Eersel varen deze koers.

Geen overlast

Den Bosch doet het weer anders. Daar mag je bijna overal alcohol drinken in het openbaar, zolang je geen overlast veroorzaakt. Er zijn twee uitzonderingen. In de binnenstad en de omgeving van de Kapelaan Koopmansplein mag dit weer niet, omdat de burgemeester dit besloten heeft. In Eindhoven mag het in principe ook overal tenzij je voor overlast zorgt.

Ben je van plan om je kleedje ergens in een park in Etten-Leur neer te leggen, check eerst goed waar je dat wil doen. Er zijn namelijk twaalf gebieden aangewezen waar je geen alcohol mag hebben of drinken.

Glashelder

Een paar kilometer verderop in Moerdijk zijn de regels glashelder: er mag geen alcohol gedronken worden in het openbare gebied. Ook in Asten, Bernheze, Heeze-Leende mag dat niet.

In Tilburg is het wel toegestaan, behalve op plekken waar een alcoholverbod geldt. Dit is bijvoorbeeld de omgeving van het station en het Stadsforum en een deel van het Spoorpark. Woon je in de gemeente Sint-Michielsgestel of Boxtel? Dan hoef je je geen zorgen te maken, want daar is drinken in het openbaar niet verboden. En datzelfde geldt voor Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen.

De conclusie is: hoe verleidelijk het ook is om in een parkje neer te ploffen met een fles wijn, het is niet overal toegestaan en het kan je geld kosten. De hoogte van de boete varieert van 100 tot 150 euro. Toch zonde van je geld.