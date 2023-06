A58 van Tilburg richting Breda vrijgegeven na ongeluk bij Ulvenhout

De A58 van Tilburg richting Breda was vrijdagochtend een tijd lang volledig dicht bij Ulvenhout. Daar gebeurde rond zes uur vrijdagochtend een ongeluk.

In eerste instantie werd na het ongeluk alleen de linkerrijstrook afgesloten. Maar om de hulpdiensten veilig te laten werken, werd uiteindelijk besloten de weg hier volledig af te sluiten.

Vanaf knooppunt Batadorp werd het verkeer tot tien over zeven omgeleid via de A2 en de A59 en vanaf knooppunt Hooipolder via de A59 en de A16.

Eerder vrijgegeven dan gepland

Sinds kwart over zeven is de weg weer vrijgegeven. Dat is een kwartier eerder dan gepland.

Of er iemand gewond is geraakt bij het ongeluk, is vooralsnog niet bekendgemaakt.