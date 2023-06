Buiten is het heet, maar zwemplassen zijn nog verraderlijk koud

Met temperaturen van zo'n 30 graden wordt het een heerlijk weekend voor zonaanbidders. Veel mensen zullen bij deze tropische temperaturen verkoeling willen zoeken bij en in het water. Maar als je gaat zwemmen in plassen of rivieren, moet je wel oppassen, waarschuwt de reddingsbrigade. Die zijn zo kort na het voorjaar namelijk nog verraderlijk koud.

Joost van Kempen van de reddingsbrigade Den Bosch: "Het water in een zwemplas warmt maar langzaam op. Het duurt echt nog een paar weken voordat het water is zoals we dat 's zomers gewend zijn." Je moet met name uitkijken als je wat verder van de kant gaat zwemmen. "Als je wat dieper het water in gaat, kan het ineens echt heel koud zijn", waarschuwt Joost. Hij heeft een aantal tips: Ga eerst lekker pootjebaden. Probeer het even uit, voel het aan.

Ga ook niet alleen het water in, zeker niet op een plek waar verder niemand is. Ga samen met iemand zodat je elkaar eventueel kan helpen.

Luister naar je lichaam. Bedenk dat het water wat kouder is dan je misschien gewend bent bij dit soort temperaturen. De temperatuur van het water in de meeste zwemplassen is op dit moment zo'n 20 graden. Dat klinkt op zich nog niet eens zo verkeerd. "Als het dit weekend buiten 30 graden wordt, voelt het water echt wel koud. Jouw eigen lichaam is 37 graden, hè? Water van 20 graden is bijna de helft van je eigen lichaamstemperatuur. Een douche van 20 graden is ook koud. Normaal zet je die op 36 graden of zo. Als je ineens onder een douche van 20 graden gaat staan, word je daar niet blij van, denk ik."

"Blijf altijd binnen de zwemlijnen."

Het is ook echt gevaarlijk. Als je met een bootje de plas op gaat en in het water duikt, neem je volgens Joost een serieus risico. "Door het koude water kun je dan kramp krijgen: een koudeshock krijgen. Dan werkt je lichaam niet meer mee en dan kan het gevaarlijk worden." In een zwemplas moet je ook rekening houden met zogenoemde koudestromingen, koud water dat in het midden van de plas aan de oppervlakte komt. "Daar is het dan nog kouder dan die 20 graden." Als voorbeeld noemt hij de Oosterplas in Den Bosch. "Zo'n zwemplas is in het midden veel dieper dan gebruikelijk omdat dit een zandafgraving is. Als je verder zwemt dan de zwemlijnen, moet je er rekening mee houden dat het water daar echt een stuk kouder is. Dus blijf altijd binnen die zwemlijnen. Blijf waar toezicht is en zwem lekker rustig vanaf de kant tot waar het goed voelt. Dan kan je lichaam er ook een beetje aan wennen." Op de blauwe plekken is de waterkwaliteit goed (dat zegt dus niets over de temperatuur).