Peter trainde tennistoppers in Amerika, maar kwam toch terug naar Brabant

Peter Lucassen uit Vught was 6 jaar oud toen hij voor het eerst tenniste bij de plaatselijke tennisvereniging. Daarna was hij bijna niet meer van de baan te krijgen. Hij had talent en na zijn middelbare school koos hij voor het collegetennis in Amerika. Na tien jaar begon het toch te kriebelen en keerde hij terug naar Brabant om dichter bij zijn familie te zijn. Nu woont hij in Den Bosch met zijn partner en baby Max.

Leon Voskamp Geschreven door

In Amerika zagen ze een goede speler, maar ook een talentvol coach in de Brabander. “Ik begeleidde jonge spelers en die ontwikkelden zich goed. Dat zag de Amerikaanse tennisbond ook en daar heb ik zo’n tien jaar gewerkt. Als je de juiste instelling hebt, dan zijn er volop mogelijkheden.” Drie jaar geleden kwam hij terug naar Nederland. “Ik heb in Amerika altijd goed contact gehad met de Nederlandse tennisbond en kreeg de kans om aan de slag te gaan. Er waren jongens met potentie, zoals Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. Tennissend waanzinnig goed, maar ze hebben hele grote stappen gezet in hun professionaliteit waardoor ze nu in de top 30 staan.”

Onlangs startte de 35-jarige tenniscoach met zijn nieuwe avontuur om voormalig wereldtopper Gaël Monfils klaar te stomen voor de Olympische Spelen in Parijs. Door langdurig blessureleed is de Fransman afgezakt naar de 400ste plek op de wereldranglijst. “Hij wil in 2024 voor eigen publiek in actie komen bij de Olympische Spelen. Dat moet met al die supporters een gekkenhuis worden.” Vorige week zat Peter op de tribune voor de eerste ronde van Roland Garros. In vijf sets won Monfils een zenuwslopende wedstrijd. “Zo’n krankzinnig duel heb ik bijna nog nooit gezien. Gaël leeft voor zo’n soort momenten. Als hij speelt, gebeurt er altijd iets. Het is een geweldige gast op en naast de baan. Wel jammer dat Gaël geblesseerd raakte en nu ook het tennistoernooi van Rosmalen mist.”

