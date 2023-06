Ruim 30 auto’s vernield in één nacht, man (28) opgepakt

Een 28-jarige man uit Veldhoven wordt ervan verdacht in één nacht tijd ruim dertig auto’s te hebben vernield in zijn woonplaats. De auto's werden vooral bekrast. Mede dankzij oplettende buurtbewoners kon de man worden opgepakt.

De man sloeg 'vooral' toe in de nacht van zondag 30 april op maandag 1 mei, schrijft de politie. Waar en hoe vaak de man verder nog toesloeg is onduidelijk.

Forse schade

De auto van de verdachte zelf is ook in beslag genomen. “Zo wordt geprobeerd om een deel van de schade aan de slachtoffers te vergoeden. De totale schade aan de vernielde auto’s bedraagt minstens 12.000 euro”, schrijft de politie.

De man is verhoord. Op dit moment is hij, in afwachting van het onderzoek, weer vrijgelaten.