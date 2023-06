Politie deelt beelden van straatrace Helmond in zoektocht naar zwarte Golf

De politie heeft beelden op internet gezet van de straatrace in Helmond waarbij zaterdagavond een auto tegen een taxibus reed. De politie hoopt dat getuigen zich melden. Vier mensen in een van de racende auto's raakten ernstig gewond. Een vijfde inzittende ging er snel vandoor en is nog op de vlucht. De bestuurder van de tweede auto, een zwarte Volkswagen Golf met opvallend zonnedak, wordt ook nog gezocht.

De beelden van de straatrace:

Op de beelden is te zien hoe een zwarte Volkswagen Golf en een witte Seat met hoge snelheid over de Europaweg scheuren. Net voordat de witte Seat een taxibus ramt die stilstaat voor het stoplicht, wordt het beeld stopgezet. De Seat die met hoge snelheid op de taxibus klapte, schoof onder de bus, die daardoor een eind naar voren werd geduwd. De ravage op straat was enorm na de klap. De zwarte Golf kon om de taxibus heen rijden en scheurde weg. De politie deelt de beelden van de straatrace en hoopt dat getuigen de opvallende zwarte Golf herkennen. De bestuurder heeft zich tot nog toe nog niet gemeld bij de politie. Vier mannen (16 tot 33) die in de racende auto zaten, raakten 'behoorlijk gewond'. De chauffeur van het busje (56) uit Helmond en de 24-jarige passagier uit Tilburg werden uit voorzorg ook naar het ziekenhuis gebracht. Zij raakten lichtgewond. LEES OOK: Ravage na straatrace, meerdere mensen gewond in Helmond

Beelden van na het ongeluk:

