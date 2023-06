PSV bevestigt Peter Bosz als nieuwe trainer: dit kan de club verwachten

Peter Bosz is de nieuwe trainer van PSV. De club heeft dat maandagochtend officieel bevestigd. Met hem haalt de Eindhovense club op papier een trainer binnen die ervoor moet gaan zorgen dat de supporters op de banken gaan staan. Niet alleen vanwege het 25e landskampioenschap, maar ook vanwege aantrekkelijk voetbal. Een profiel van de nieuwe trainer.

Aanvallend, dominant en attractief. Dat zijn woorden die je Peter Bosz vaak hoort zeggen als het gaat om zijn speelstijl. En dat zijn voor de nieuwe trainer van PSV geen losse woorden. Het is een filosofie.

Een voorbeeld dat past binnen zijn filosofie is de 5-secondenregel. Die regel houdt in dat hij bij balverlies de bal binnen vijf seconden terug wil winnen door hoog druk te zetten. De vier dichtstbijzijnde spelers moeten druk zetten op de tegenstander in balbezit.

Een ander belangrijk facet in de speelstijl van Bosz is dat de afstanden in verdedigend opzicht klein zijn. Daar ontbrak het afgelopen jaar juist aan bij PSV. De ruimtes tussen de aanval en de verdediging waren onder Ruud van Nistelrooij erg groot. Het was ook één van de redenen dat werd verloren van kleinere clubs.

Bij Bosz lijkt zo’n situatie ondenkbaar omdat hij de kleine ruimtes nodig heeft om de 5-secondenregel toe te passen.

Risico's

Om zijn filosofie tot zijn recht te laten komen moet er veel veranderen in de selectie. Qua gedachte, maar ook in het type spelers. Dat laatste zorgde er ook voor dat de onderhandelingen wat langer duurde. Bosz zou zekerheid willen dat hij type spelers kan halen die passen binnen zijn filosofie.

De filosofie zal er ongetwijfeld toe leiden dat de supporters in Eindhoven met veel plezier naar het Philips Stadion zullen gaan. Maar het neemt ook een risico met zich mee. Vier weken na de start van de voorbereiding wacht de eerste wedstrijd in de voorronden van de Champions League.

Dat het leren van de filosofie tijd kost wordt duidelijk als je kijkt naar de vorige clubs van Bosz. Bij zijn laatste club Olympique Lyon zijn veel uitspraken terug te vinden dat het tijd kostte om de speelstijl aan te leren. Na een tegendoelpunt in de voorbereiding zei Bruno Guimaraes het volgende. “Het doelpunt valt uit een verkeerde pass van de doelman. Met deze coach verandert er veel. Hij heeft totaal andere ideeën. We spelen meer op balbezit en daar betalen we nu de prijs voor.”

Prijzen pakken

Het is te hopen dat PSV niet de prijs gaat betalen voor deze speelstijl. De Champions League-miljoenen zijn hard nodig in de Lichtstad. Maar zoals Bosz dit jaar nog bij Rondo zei: “Het is niet dat ik mijn ploegen maar op één manier kan laten spelen. Ik ontwikkel mij ook en hoop dat komend seizoen weer toe te passen.”

Eindhoven wordt zijn testcase en daar moet hij ook van het imago af dat hij geen prijzen kan winnen. Want goed voetbal is leuk maar bij PSV wordt het eindelijk eens tijd voor de 25e landstitel. Dat is het enige dat telt komend seizoen.

