Pompinstallaties naar Oekraïne om overstroomd gebied weer droog te krijgen

In een loods van Waterschap Brabantse Delta in de polder bij Heijningen wordt met man en macht gewerkt om een enorme pompinstallatie klaar te maken voor transport naar Oekraïne. Samen met een andere kleinere pomp wil het waterschap zo helpen om gebieden die zijn overstroomd door de opgeblazen stuwdam weer droog te krijgen. "We willen graag ons steentje bijdragen", zegt Jan Berende van het waterschap.

"De installatie stond naast een gemaal bij Steenbergen en was voor ons overbodig geworden. We hebben de pomp helemaal gereviseerd en zijn nu bezig om alles transportklaar te maken. Ergens volgende week gaat hij op een vrachtwagen richting Oekraïne." Vooral de grote pomp kan nog best een verschil maken bij de hulpverlening. "Deze pomp kan 4700 kubieke meter water per uur wegpompen, dus dat is behoorlijk." Dit staat gelijk aan 4,7 miljoen liter water per uur. De kleinere pomp heeft een capaciteit van 1 miljoen liter water per uur. De pompen worden op het verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geschonken, dat ook andere waterschappen heeft aangeschreven.

"Goed dat we onze kennis en kunde op deze manier kunnen inzetten."

Het waterschap stuurt zelf geen mensen mee naar de Oekraine, maar wel een dikke handleiding met plaatjes. "Pompdeskundigen daar weten met deze gegevens wel wat ze hebben gekregen en wat ze ermee kunnen." Werkvoorbereider Ron Martens is op de achtergrond druk bezig om extra handjes voor in het weekend te regelen. "We moeten het dieselaggregaat dat de pomp aandrijft nog testen en de kleine pomp moeten we nog klaarzetten. Maar die is al gebruiksklaar." Dijkgraaf Kees Jan de Vet is er trots op dat de medewerkers direct aan de gang zijn gegaan om dit met spoed te regelen. "Dit laat zien dat er belangrijkere zaken zijn dan de waan van de dag. Goed dat we onze kennis en kunde ook op deze manier kunnen inzetten."