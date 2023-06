Zwaargewonden bij steekpartij bij bedrijf in slachtafval

Bij het bedrijf Esro in Nuenen heeft vrijdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden waarbij drie mannen waren betrokken. Een man heeft met een mes twee andere mannen verwond. Een van de slachtoffers is in zorgwekkende toestand met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De dader is aangehouden.

Volgens politiewoordvoerder hadden de betrokkenen een ruzie met elkaar. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verwerken van slachtafval. Volgens een omstander is de dader met een uitbeenmes de slachtoffers te lijf gegaan. De steekpartij gebeurde binnen bij het bedrijf.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision