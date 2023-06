Lange files op A50 na ongeluk met drie auto's

Op de A50 bij Ravenstein is een ongeluk gebeurd met drie voertuigen. Hierdoor staan er lange files. In de richting van Ravenstein naar Arnhem moeten automobilisten volgens Rijkswaterstaat rekening houden met 45 minuten vertraging. Dat was eerst 90 minuten. Aan de andere kant staat een kijkersfile.

Alle drie de voertuigen zijn weggetakeld. Enige tijd waren twee rijbanen afgesloten, maar inmiddels kan het verkeer weer doorrijden.