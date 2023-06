Broers Tim en Jeroen willen samen landskampioen worden: 'We zijn erg hecht'

Tim (22) en Jeroen Roefs (24) uit Oss handballen allebei op topniveau en ze willen het liefst samen landskampioen worden. Ze hebben echt een broederband. Ze kunnen alles tegen elkaar zeggen, maar zullen elkaar altijd beschermen. "Op de training sparen we elkaar niet, maar in het veld staan we altijd voor elkaar klaar.”

Jeroen: “We waren toen nog jong en dat samenwonen was niet altijd prettig. Nu woon ik in Purmerend en Tim in Volendam en is onze band erg hecht geworden. We zien elkaar vijf of zes dagen per week bij de club en spreken ook in onze vrije tijd regelmatig af.”

De loopbanen van de broers lijken op elkaar. Beiden begonnen bij Olympia’89 in Oss, waarna ze naar de HandbalAcademie in Sittard vertrokken. Daar woonden ze onder hetzelfde dak en speelden ze uiteindelijk bij topploeg KEMBIT-LIONS. Uiteindelijk belandden ze opnieuw samen bij KRAS/Volendam, waar ze landskampioen hopen te worden.

Die ‘broederband’ is ook duidelijk te zien in het veld. Tim: “We kunnen alles tegen elkaar zeggen. Als speler vullen we elkaar aan, ik meer in een aanvallende rol en Jeroen verdedigend. En als één van ons flink onderuit wordt gehaald? We zullen elkaar altijd beschermen. Of wegtrekken als dat nodig is.”

Het is voor Jeroen zijn vierde seizoen in Volendam, Tim volgde twee jaar later. Allebei ‘jassen’ dus, zoals mensen van buiten het dorp worden genoemd door de inwoners. “Maar ik heb daar nooit last van gehad”, aldus Jeroen. “Ik ben meteen gaan werken in de gehandicaptenzorg en dan zien ze dat je je wil inzetten voor de lokale bevolking. Als je goed voor Volendammers bent, dan doen ze alles voor je.”

Ook Tim is meteen gaan ‘inburgeren’. “Ik woon in het dorp, werk bij een lokaal bouwbedrijf, heb hier een vriendengroep en ga regelmatig de Dijk op om op stap te gaan. Ik ben en blijf een echte Brabander, maar voel me welkom in Volendam.”