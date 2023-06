Italiaan blijft nieuwe leider Olav Kooij net voor in ZLM Tour

Olav Kooij heeft vrijdag net naast de zege gegrepen in de tweede etappe van de ZLM Tour. De Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma eindigde in de rit, van Schijndel naar Buchten, in de sprint als tweede achter de Italiaan Jakub Mareczko van Alpecin-Deceuninck. Wel neemt Kooij de leiding over in het algemeen klassement.

