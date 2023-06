Accu verdwenen uit AED, waardoor vrouw niet gereanimeerd kan worden

Burgerhulpverleners konden donderdagavond een openbare AED niet gebruiken om een vrouw te reanimeren. Ze reageerden op een reanimatiemelding in Schaijk, maar de accu van het apparaat bleek te zijn verdwenen. Beheerder Jan Albers denkt dat de accu is gestolen. De vrouw die gereanimeerd moest worden, is overleden. Volgens Albers had ze het ook met een werkende AED niet overleefd.

Enkele keren per jaar komt het volgens Albers voor dat AED's in ‘zijn’ gebied worden gebruikt. Zo ook donderdagavond, na een reanimatiemelding in Schaijk.

Jan Albers is er nog altijd ondersteboven van. “Hoe haalt iemand het in zijn hoofd de accu van een AED weg te halen?”, vraagt hij zich hardop af. “Dat doe je toch niet?”

Via het platform HartslagNu kregen aangesloten burgerhulpverleners in de buurt een melding dat hulp nodig was. “Een man haalde de AED van een gevel in de Molengraaf af en nam die mee naar de vrouw voor wie de melding was bedoeld”, zegt Albers. Hij was er zelf niet bij, maar werd als beheerder later op de avond gebeld door die burgerhulpverlener. "Die zei dat de AED het helemaal niet deed.”

Albers haalde de AED vrijdag op en probeerde er zelf achter te komen wat er aan de hand was. Hij zag gelijk het euvel. “De accu was weg. Dat kan alleen maar door diefstal zijn gebeurd. Die accu kan er niet zomaar uit vallen”, is Albers stellig.