Auto botst tegen pijler van viaduct in Leende, bestuurder naar ziekenhuis

Een man is vrijdagavond gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een betonnen pijler van een viaduct was gereden. Dat gebeurde rond halftien op de Maarheezerweg in Leende. De man kon zelf uit zijn zwaar beschadigde auto komen.

De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man gaat is onbekend. Het is onduidelijk waardoor hij de controle over zijn auto heeft verloren. Voor zover bekend was er geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk. De weg is afgesloten en het autowrak wordt weggesleept.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision