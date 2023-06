Man neergestoken bij café waar trouwfeest aan de gang was

Een man (49) is vrijdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij op de Broekhovenseweg in Tilburg. Daar was in de zaal van café Bet Kolen een trouwfeest aan de gang. Een 112-correspondent hoorde van diverse gasten dat de man niet welkom was op dit feest.

De man zou rond middernacht een grimmige sfeer buiten het café hebben veroorzaakt. Vervolgens zou het slachtoffer op de stoep voor het café zijn neergestoken. Gasten een voor een uit zaal gehaald

Hulpdiensten rukten massaal uit. De politie sloot een groot deel van de omgeving af. In een ambulance is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht. "Hij is behandeld in het ziekenhuis. De verwondingen bleken mee te vallen", liet een politiewoordvoerster zaterdagochtend weten. De tientallen mensen in het café mochten de zaal tijdelijk niet verlaten. De politie heeft hen een voor een naar buiten gehaald, waarna er gegevens werden genoteerd. Ook werd van iedereen een foto gemaakt. Geen verdachte aangehouden

De politie doet onderzoek en spreek met getuigen. Ook worden er camerabeelden bekeken. Zaterdagochtend was er nog geen verdachte aangehouden. "Het onderzoek loopt nog", legt de politiewoordvoerster uit.

In het café zou een trouwfeest hebben plaatsgevonden, waarbij de neergestoken man niet welkom zou zijn geweest.