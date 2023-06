Beveiliger op een festival: 'Niet alleen stoer staan en boos kijken'

Festivals in overvloed hier in Brabant. Ook dit weekend weer kun je op meerdere plaatsen losgaan, maar dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren. Gelukkig hebben we daar de beveiligers voor. Corné Manders (63) en Bas Handels (32) zijn beveiligers met bij elkaar opgeteld meer dan 30 jaar ervaring, ook op festivals. Ze delen hun ervaringen én tips voor festivalbezoekers. "Iedere tien minuten zijn weer anders."

Rik Claessen Geschreven door

Corné Manders uit het dorpje Zeeland rolde er op tamelijk late leeftijd in, maar is toch al bijna 25 jaar beveiliger. Ondertussen heeft hij al op een boel festivals gestaan, van het grote 'Paaspop' tot het lokale 'Halfvasten' in Zeeland. "Ik werkte eerst in de horeca. Toen er een beveiliger nodig was, leek me dat wel wat. Vanaf mijn 17e deed ik al aan verdedigingssporten, dat bleek erg handig."

"Op festivals is het iedere tien minuten weer anders."

Dat betekent niet dat hij er alleen staat om rake klappen uit te delen. "Het leukste vind ik omgaan met jongeren. Je maakt de leukste dingen mee. Dat begint al bij controleren bij de ingang. Je komt van alles tegen, van deodorant tot hier en daar wat wiet." Bas Handels, beveiliger bij een bedrijf in Valkenswaard, doet het niet alleen om met mensen om te gaan. "Je bent lekker sportief bezig, vaak buiten en elke dag is weer anders. Maar ook voor de spanning. Op festivals is het iedere tien minuten weer anders." In zijn 15 jaar als beveiliger heeft hij al op festivals gestaan als 'Smèrig Koningsdag', 'Bondgenoten' en 'Karma Outdoor'.

"De actiemomenten maken het vak ook mooi en spannend."

Aan verhalen geen tekort. "Tijdens een controle zag ik iemand wat achter zijn rug wegstoppen", vertelt Corné. "Ik voelde een hard voorwerp. Eerst deed ik alsof ik niets merkte, dus die vent liep door. Naderhand werkten we hem alsnog naar de grond. En inderdaad, hij had een pistool bij zich. Dat zijn wel de actiemomenten die het vak ook mooi en spannend maken." Niet alleen bij het controleren zijn ze van belang, benadrukt Bas. "Je kunt heel behulpzaam zijn, zeker bij eerste hulp. Zo was er een keer een festivalganger van 120 kilo die op de voorste rij een hartstilstand kreeg. Die hebben we met vier man naar de EHBO moeten sjouwen. Hij heeft het gelukkig wel gered."

"Van de oudere, ervaren festivalgangers heb je eigenlijk geen last."