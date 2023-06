Alcohol aan het roer en pijlsnelle boten: Joost controleert op het water

Het is er het perfecte weer voor: met een bootje en wat vrienden het Brabantse water op. Maar de verkeersregels op het water, die kent de mooi-weer-vaarder niet altijd. En daardoor liggen ongelukken op de loer. Om die te voorkomen, varen de controleurs van Rijkswaterstaat de hele dag rond. Wij gingen een dag op pad met verkeersleider Joost Jansen uit Geldrop.

Joost en zijn collega’s helpen bij nood, begeleiden scheepvaart en controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Vooral hardvaarders worden op de bon geslingerd. “Er zijn hier wat snelvaargebieden, waar je in principe zo hard mag als je wilt. Maar op het grootste deel van de Maas is 20 kilometer per uur de maximale snelheid."

Met een grote gele patrouilleboot vaart Joost over de Maas bij Cuijck. Sinds coronatijd zijn daar in de zomer veel meer bootjes te zien dan voorheen. “Speedboten, jetski’s, waterscooters, sloepjes. We komen van alles tegen."

Als we een tijdje onderweg zijn, zit er een man langs de kant van de rivier. Joost wil weten of alles in orde is en de kapitein mindert vaart. “Hij zit even uit te rusten. Eigenlijk mag hij zijn bootje dan zomaar niet aan de kant vastleggen”, legt Joost uit. “Maar hij vertrekt zo weer, dus daar maken we nu geen probleem van.”

Even later houdt Joost een speedbootje staande en controleert het vaarbewijs. Alles is in orde. “Het is heel warm, dus we denken we gaan even varen”, vertelt Rianne Geutjes die achter het stuurwiel zit. Zelf kent ze de regels goed, maar ze ergert zich weleens aan andere recreanten. “We hebben soms last van waterscooters die hard achter ons varen. Dan kan er weleens water in de boot komen. Maar over het algemeen is het hier groot zat voor iedereen.”

Als je de komende week een bootje huurt, heeft Joost nog wat tips. “Blijf zoveel mogelijk aan de rechterkant van het water varen. Blijf uit de dode hoek van grote schepen. En check voordat je het water opgaat de vaarregels." En voor wie onder de zon een biertje wil drinken, geldt: "Alcohol in de boot mag, maar niet voor de bestuurder", zegt Joost. "Als we dat zien, moeten de we politie bellen."

Hier zie je hoe Joost en zijn collega's op deze bloedhete dagen te werk gaan: