Mensen met verstandelijke handicap ontmoeten elkaar op speciaal festival

Gooien met natte sponzen, dansen op plaatjes uit een heuse discobus en vooral veel kletsen. Het was een gezellige drukte zaterdagmiddag bij BeweegR in het Spoorpark in Tilburg. Speciaal voor verstandelijk gehandicapten werd daar een middag georganiseerd om elkaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten. “Het is echt kei leuk hier."

Het evenement van zaterdag komt voort uit de online platforms ABCDate en ABCMaatje. Daar kunnen mensen met een verstandelijk handicap elkaar leren kennen. "Bijvoorbeeld voor vriendschap, liefde of als beweegmaatje", legt Sofie Goeting uit. "Normaal kan dat dus al online, nu ook op dit festival." Een belangrijk onderdeel van het evenement zijn de activiteiten. Met name de waterspelletjes zijn populair. Zelf doet Sofie ook actief mee. “Het is niet altijd even makkelijk voor mensen met een verstandelijke handicap om zomaar iemand aan te spreken. Door samen sponzen te gooien wordt er toch met elkaar gekletst. Het is mooi om te zien dat daar soms vriendschappen of relaties uitkomen.”

"Ik hoef geen relatie meer, maar wat sociale contacten erbij is altijd leuk."

Om klokslag twee uur kwamen de eerste gasten verheugd aanlopen. Zo ook Coby de Bodt. “Ik ben hier voor een nieuwe vriendschap. Ik ben al op leeftijd, dus hoef geen relatie meer. Maar wat sociale contacten erbij is altijd leuk." Of Coby even later al succes heeft? "Het gaat vandaag nog wat stroef", zegt ze. "Maar dat komt wel goed.”

“Soms denk je dat je alleen bent, maar dat is niet zo."

Iets verderop is Sandor van der Vliet druk bezig bij het sponzen gooien. “Ik durf wel te zeggen dat ik dit best goed kan", lacht hij. "Het is leuk dat je de kans krijgt om anderen te leren kennen. Het maakt niet uit met wie het is.” Frits Bakker komt helemaal vanuit Gouda om op de dansvloer in Tilburg te kunnen swingen. “Soms denk je dat je alleen bent, maar dat is niet zo. Ik kom wel vaker op deze feestjes door heel Nederland en heb daar al meerdere mensen ontmoet die ik nu weer zie. Zo kunnen wij toch ook losgaan.”

Sandor van der Vliet is druk met sponzen gooien (Foto: Omroep Brabant).