De Kleijn het snelst in Roosendaal, Olav Kooij blijft leider in ZLM Tour

Wielrenner Arvid de Kleijn heeft de derde etappe van de ZLM Tour gewonnen. De renner van Tudor won de sprint van het peloton en kwam als eerste over de streep in Roosendaal. Het podium bestond verder uit de Italianen Jakub Mareczko, gisteren nog de winnaar, en Matteo Moschetti. Olav Kooij kon niet meestrijden om de overwinning, maar blijft wel de leider in het klassement.

De start en finish van de rit waren in Roosendaal. Na 190 kilometer door het westen van onze provincie, was het dus De Kleijn die de rapste bleek. "Het was lastig", bekende de trotste winnar. "Op een gegeven moment reed ik lek en moest ik lang op een andere fiets wachten. Mijn ploeggenoten hebben me teruggebracht in het peloton. Daardoor kon ik het afmaken."

Kooij vond het niet verrassend dat hij bij de sprint niet vooraan zat. "De meeste aandacht bij ons gaat uit naar het verdedigen van de leiderstrui", vertelde de renner van Jumbo-Visma na afloop. "We moeten de controle houden en dat is gelukt. In de finale zat het er niet in dat ik om de hoofdprijs ging meedoen."

