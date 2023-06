Wonder na crash: man ramt paal langs snelweg, maar klimt zelf uit wrak

Een man in Nuenen heeft zaterdag aan het begin van de avond een engeltje op zijn schouder gehad. Op de A270 reed hij van de weg, waarna een enorme crash volgde. Wonder boven wonder stapte de bestuurder met slechts wat lichte verwondingen zelf uit het wrak.

De man was onderweg van Helmond naar Eindhoven, toen het misging. Vermoedelijk viel hij achter het stuur in slaap, waarna hij de berm instuurde. Daar vloog hij vervolgens over de kop tegen een paal langs de weg.

Aan de foto's van de auto, of wat daar van over is, is te zien hoe hard de klap moet zijn geweest. Het is dan ook een wonder dat de man zelf uit het wrak wist te klimmen. Op wat lichte verwondingen na, lijkt hij er met de schrik van af te komen.