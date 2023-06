Muggenbulten of wespensteken: dit kun je doen en zo voorkom je ze

Het warme weer betekent niet alleen zon, ijsjes en een koud drankje, maar ook steken van dazen, muggen en andere vliegende beesten. Wat kun je doen om het te voorkomen? En wat kun je het beste doen als je toch gestoken bent? Boswachter Frans Kapteijns verlicht de jeuk naar antwoorden.

Dazen en muggen

"Het meeste last krijg je nu van regendazen en steekmuggen", vertelt Kapteijns. Vooral als je te grazen genomen wordt door een daas voel je dat zeker wel. "Vooral de vrouwtjes bijten. Die spuiten een soort spulletje in de wond dat er voor zorgt dat het niet gaat stollen, dat zorgt voor het jeukerige gevoel."

Jeuk of niet, het advies van Kapteijns klinkt soms makkelijk dan gedaan: "Wat je ook doet, niet wrijven! Dan maak je het alleen maar erger."

"Eenmaal gebeten is gebeten, daar doe je vrij weinig meer aan", zegt Kapteijns nuchter. Als je snel bent zou je volgens de boswachter nog het gif eruit kunnen zuigen. Ook zou het kunnen koelen met een natte doek of ijs om het eventueel te verlichten.

Wespen en bijen

Als je gestoken bent door bijvoorbeeld een wesp of bij, kijk dan of de angel nog in je huid zit. Haal die er zo nodig uit. Doe dat niet met je vingers, maar 'schraap' het uit de huid met bijvoorbeeld een rand van een bankpas, stompe kant van een mes of met een pincet. Het gif eruit zuigen wordt niet aangeraden, je maakt de huid rondom de steek alleen maar meer kapot.

Vaak niet je eigen schuld, wel je blijft wel zitten met een bultje, jeuk of pijn. Crème of zalf kan volgens Kapteijns al verlichting bieden. Als de steek nog echt zeer doet, kun je het koelen met een natte doek of ijs, dat verkleint de kans op een dikke bult. Je kunt ook nog twee tabletten paracetamol nemen.

Zo voorkom je het

Nu zijn het nog de dazen en muggen, maar later in het seizoen zullen ook de wespen weer voor de nodige steken zorgen. Het fijnste is natuurlijk als je de gehele trammelant kan voorkomen. Gelukkig zijn er ook een aantal dingen je kunt doen om niet gestoken te worden.:

Zelf gaat Kapteijns altijd op pad met een insectenspraytje, maar ook insectenwerende geurkaarsen kunnen helpen.

Dazen en muggen houden van vochtige, zwoele zonplekken zoals langs het water. Het beste is om ze te proberen te mijden.

Houd zoete dranken en etenswaren afgedekt.

Probeer wespen of bijen ook zoveel mogelijk met rust te laten. Het kan verleidelijk zijn om een flinke pets uit te willen delen, maar dit vergroot de kans op een steek.

Zaai geen paniek. Als je op een plek bent met veel insecten, loop dan rustig weg. Hoe meer trammelant, hoe meer opgewonden de beestjes worden.

"Eenmaal gebeten is gebeten, daar doe je vrij weinig meer aan", sluit Kapteijns af. "Natuurlijk moet je bij heftigere klachten altijd de huisarts bellen."