Jeffrey Herlings naar het ziekenhuis na harde val tijdens GP van Duitsland

Motorcrosser Jeffrey Herlings uit Oploo is hard ten val gekomen tijdens de MXGP in Duitsland. Vlak voor het einde van de eerste manche ging hij over de kop. Herlings heeft flinke nekklachten en is na controle door een arts naar het ziekenhuis gebracht.

Herlings kwam ten val op heuvels achteraf op circuit Teutschenthal. Hij ging over de kop en kwam niet goed terecht. Met een ijszak ging hij richting een arts. De motorcrosser haalde de finish wel, hij eindigde als zeventiende. Of en welke gevolgen de val van Herlings heeft voor de rest van het seizoen, is nog onduidelijk. Gebroken hielbeen

Herlings had dit seizoen zijn comeback gemaakt, nadat hij vorig jaar miste door een gebroken hielbeen. Hij kwam verrassend snel terug aan de top en geldt dit seizoen als een van de titelfavorieten. De blessure aan het hielbeen hakte er flink in. "Ik rij wel anders, want het is niet meer zo explosief. En ik pak ook niet meer die gekke risico's. Mijn rijstijl is wat rustiger, maar ik denk wel dat ik er wereldkampioen mee kan worden". zei hij daar vorige week zelf over, in de aanloop naar de grote prijs van Letland. Op deze beelden is de crash van Herlings te zien.

