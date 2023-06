Meerdere straten in Breda staan volledig blank na gesprongen waterleiding

Meerdere straten in Breda zijn onder water gelopen, nadat een leiding is gesprongen. Onder meer de Nieuwe Kadijk en de Charles Petitweg volledig blank. Door het lek zou ook een zogeheten sinkhole zijn ontstaan, waar een scooter in is verdwenen.

Monteurs van Brabant Water zijn aanwezig om de schade te peilen en het lek te repareren. Naar verwachting zijn de problemen rond kwart over één vannacht verholpen. Bewoners in de omgeving kunnen last hebben van een lagere waterdruk en mogelijk minder helder water uit de kraan.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision

Foto: Tom van der Put/SQ Vision