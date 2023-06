Jeffrey Herlings heeft nekwervel gebroken, maandag duidelijkheid over ernst

Jeffrey Herlings heeft zondag een pittige blessure opgelopen tijdens de GP van Duitsland in Teutschental. Uit onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat hij na een valpartij een nekwervel heeft gebroken. Maandagmiddag wordt er verder onderzoek gedaan en zal blijken hoe ernstig de motorcrosser uit Oploo eraan toe is. Ook moet duidelijk worden hoe lang hij uit de roulatie is.

Met Jeffrey Herlings weet je het nooit, maar de kans dat hij dit seizoen zijn zesde wereldtitel binnensleept lijkt klein. De nekblessure opgelopen in Duitsland zal zijn achterstand op de Spanjaard Jorge Prado hoogtwaarschijnlijk onoverbrugbaar maken. Het is nog koffiedik kijken, maar wellicht moet Herlings zelfs vrezen voor de rest van het seizoen Onverwachte duikeling

Eigenlijk was er niets aan de hand tijdens de eerste manche in Teutschental. Herlings nam geen grote risico's en kwam soeverein aan de leiding. Geheel onverwachts ging het vlak voor het einde toch nog mis. De Brabantse coureur kwam met zijn voorwiel in het spoor van een achterblijver terwijl zijn achterwiel in het eigen spoor bleef steken. Een duikeling in het zand volgde waarbij hij op zijn hoofd landde. Onderzoek

Herlings finishte nog wel, maar werd daarna acuut met een ijszak in zijn nek naar het noodhospitaal op het GP-terrein gebracht. Daar werd na onderzoek besloten om hem door zijn manager naar het ziekenhuis in Eindhoven te laten brengen. Waarom is onduidelijk, maar dat gebeurde met een deken over zijn hoofd. De coureur kreeg eerst nog wel een nekbrace aangemeten. In Eindhoven werd voorlopig duidelijk dat Herlings een nekwervel heeft gebroken, maar wordt maandag nog verder onderzocht. Dan moet ook blijken welke gevolgen de blessure heeft voor het huidige seizoen en het verloop van zijn carrière.