De Bauers denken nog na over terugkeer tv-soap: 'Wel veel aanbiedingen'

Er ligt nog geen concreet plan voor een nieuw seizoen van de reallifesoap De Bauers, over Frans Bauer en zijn gezin. Wel heeft de zanger de afgelopen week 'heel veel aanbiedingen gekregen van verschillende partijen', vertelde hij in Renze op Zondag.

Of Bauer zelf interesse heeft in een terugkeer van de serie, die in 2003 van start ging bij de TROS, kan hij niet zeggen. "De Bauers is niet alleen Frans Bauer", legde hij uit. Zijn gezin moet daar ook "over meepraten".

Geen druk opleggen

Bauer: "Ik wil mijn gezin geen druk opleggen. Destijds hadden we nog twee kinderen. Inmiddels zijn er twee bij. Het is nogal wat. Als je 's ochtends uit bed komt, dan zit de cameraman al te wachten op de bank", zegt de zanger.

De aanbiedingen worden nu verzameld door zijn manager en daarna wordt gekeken of ze er iets mee willen doen. De belangstelling vanuit televisieland is er dus wel, maar 'of mijn gezin dat wil is een andere vraag', reageerde Bauer lachend.