Jongen (17) dood gevonden in buitengebied door ongeval na barbecuefeestje

Een 17-jarige jongen is maandagochtend rond vijf uur dood gevonden op de Molenveldweg in zijn woonplaats Overloon. De regionale krant Brabants Dagblad meldt dat de jongen terugkwam van een barbecuefeestje van zijn voetbalteam SSS18.

De jongen reed op een fiets toen het misging. Hij zou volgens de krant zijn gevonden door een vrachtwagenchauffeur. Het feest van zijn team was de afsluiter van het voetbalweekend. De club is in diepe rouw, zegt de voorzitter van SSS’18 tegen de krant.

Lezing politie

De politie liet maandagochtend al weten rekening te houden met een ongeluk. Wat hem precies is overkomen, heeft de politie niet bekendgemaakt. Volgens de politie gaat het om een 'noodlottig eenzijdig ongeluk'.

Onderzocht werd of er iemand anders bij het ongeluk betrokken was, maar dat blijkt 'na zorgvuldig onderzoek' niet het geval, zo laat de politie weten. De Molenveldweg is een weg in het buitengebied van Overloon.