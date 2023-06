Reddingsbrigade heeft het druk door het mooie weer: 'Veel mensen onwel'

Reddingsbrigade Breda heeft afgelopen weekend bij de Galderse Meren in Breda de handen vol gehad aan mensen die onwel waren geworden. Dat gebeurde als gevolg van de tropische temperaturen. Het advies luidde goede smeren en voldoende drinken om uitdroging te voorkomen.

Op zondagochtend meldde het eerste slachtoffer zich al vroeg bij de lifeguards op het strand van de Galderse Meren. Na het verlenen van eerste hulp ging het al snel beter. Op advies van de lifeguards ging deze persoon nog wel even naar de huisartsenpost.

Later op de dag meldden zich nog drie mensen die onwel waren geworden. Het eerste slachtoffer was niet aanspreekbaar. Daarom werd er een ambulance opgeroepen. Terwijl het ambulancepersoneel medische hulp verleende, meldde zich nog iemand bij de reddingsbrigade.

Harteritmestoornis

Aan het einde van de dag werd nogmaals de hulp van de lifeguards ingeroepen. Het slachtoffer kampte met hartritmestoornissen en was bovendien niet aanspreekbaar. Ook hiervoor werd een ambulance opgeroepen. Naast deze meldingen, kwam er tot onvrede van de reddingsbrigade ook nog een valse melding binnen. "Door dit soort 'grappen' kunnen we geen hulp verlenen aan mensen die het op dat moment nodig hebben", zegt Rik Steens van de Reddingsbrigade Breda.

Steens heeft nog enkele tips. voor de strandgangers. "Mensen moeten vooral voldoende drinken om niet uit te drogen. Het is ook verstandig om zo af en toe de schaduw op te zoeken, anders warmt je lichaam teveel op", zegt Steens. Verder is het advies om je goed in te smeren, ook na het zwemmen. "En pas goed op met zwemmen, want de watertemperatuur is nog aan de lage kant."

Rondvliegende parasol

Bij zwemplas De Kuilen in Langenboom is het toezicht in handen van Reddingsbrigade Erica. Daar hadden ze geen mensen die onwel raakten door de warmte, maar iets anders. "Er stond dit weekend best wat wind. Een parasol werd gepakt door een windvlaag en heeft iemand verwond", vertelt een woordvoerder van de reddingsbrigade. "Het is verstandig als mensen hun parasol goed vastzetten in de grond. Verder moesten we in een aantal gevallen nog wat pleisters plakken en verbanden aanleggen."

Zand uit ogen halen

Reddingsbrigade 's-Hertogenbosch hield dit weekend toezicht bij de Oosterplas in Den Bosch en het festival Best Kept Secret in Hilvarenbeek. "Het was enorm druk. Mensen zochten massaal het water op voor verkoeling", zegt Joost van Kempen "Bij de Oosterplas hadden we voornamelijk kleine EHBO-dingen. Pleisters plakken en bij kinderen zand uit de ogen halen."

Ook bij het festival Best Kept Secret in Hilvarenbeek was het rustig. Van Kempen: "Daar hielden we toezicht bij het Victoriameer op het terrein van de Beekse Bergen, Bezoekers aan het festival mochten pootje baden om te verkoelen. Voor de veiligheid moesten we in de gaten houden dat ze niet te ver het water in zouden gaan. In het begin moesten we nog wat mensen waarschuwen, maar daar is het bij gebleven."