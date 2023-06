Een harde val tijdens de MXGP van Duitsland is zondag voor Jeffrey Herlings uitgelopen op een drama. Uit onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat hij na een valpartij een nekwervel heeft gebroken. Voor Glenn Coldenhoff verliep de Grote Prijs van Duitsland wél goed: hij eindigde als tweede. We praten je bij in onze motorcrossrubriek MX Brabant.