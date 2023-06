Even onkruid wegbranden is maandagmorgen uitgelopen op een enorme ravage op een parkeerplaats van hotel Kapellerput in Heeze. Door het droge weer liep het wegbranden nogal uit de hand en gingen uiteindelijk zes auto's in vlammen op. Op beelden is te zien hoe groot de ravage is.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.