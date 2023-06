Dankzij jouw telefoon weet deze gemeente hoe druk het is in het centrum

Bedrijven en overheidsorganisaties in Oss zoals de politie of gemeente kunnen voortaan via een digitaal dashboard zien hoe druk het is in het centrum. Ook kunnen ze zien hoe bezoekers naar de binnenstad komen en waar zij parkeren. Daarmee kunnen ze het centrum te verbeteren. Een deel van die informatie komt uit de telefoongegevens van bezoekers en inwoners. Wat betekent dat voor hen?

Steeds vaker vragen apps telefoongebruikers toestemming voor het tracken van hun locatie. Dat zijn voornamelijk weer- en reisapps of navigatieapps zoals Google Maps. Die data gebruiken het centrummanagement Oss en het bedrijf Argaleo om het digitaal dashboard te vullen. Maar hoe werkt dat precies? “Die apps gegeven anoniem één keer per kwartier jouw GPS-locatie door. Wij zien bijvoorbeeld 150 telefoon tegelijk op de markt in Oss”, legt directeur Jeroen Steenbakkers van Argaleo uit. “Je kunt lezen aan welke bedrijven je toestemming geeft, dus dit is privacy-proof. Natuurlijk geeft niet iedereen toestemming voor het tracken van een locatie, dus wij maken een berekening.” In combinatie met openbare informatie zoals plattegronden en bedrijfsgegevens vult het bedrijf het digitale dashboard. Daarin kunnen ondernemers en organisaties belangrijke informatie over het centrum van Oss vinden. Denk aan hoeveel bezoekers er in het centrum zijn, maar bijvoorbeeld ook over het aantal leegstaande winkelpanden.

Maar wat hebben inwoners eraan om hun gegevens te delen? “Die data worden gebruikt om het centrum van Oss op allerlei manieren te verbeteren”, zegt centrummanager en initiatiefnemer Jack van Lieshout. “Als de gemeente ziet dat veel mensen met de auto naar de stad komen, dan kunnen ze bijvoorbeeld fietsroutes aanleggen of parkeerplaatsen uitbreiden. Of denk aan aan evenementen. Als je ziet dat het elk jaar heel druk is, dan kan politie extra mensen inzetten.” Maar ook bij leegstand helpt het dashboard. “Nu kan je ondernemers met cijfers overhalen. Vroeger kon ik alleen vertellen hoe druk bezocht het centrum is, maar nu kan laten zien”, zegt Steenbakkers. Zo heeft de consument er ook nog iets aan.

