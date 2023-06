Christel de Laat sluit het huwelijk van het broertje van Jordy Graat

Het broertje van Jordy Graat is vorige week getrouwd en Christel de Laat mocht de tortelduifjes als trouwambtenaar in de echt verbinden. Een bijzondere ceremonie dus. Dit en meer hoor je in de podcast van Graat en De Laat met alle hoogtepunten van twee uur lang losgaan op de radio.

Eindelijk waren er zomerse temperaturen in Brabant dus wilde Graat en de Laat weten hoe je het hoofd koel houdt. Wat zijn de tips om een dagje boven de 30 graden door te komen? Welke dingen kun je het beste eten of drinken om niet overhit te raken, ook daar kregen Jordy en Christel een antwoord op.

In Someren werd het Bierdoppenfestival gehouden. Graat en de Laat hadden geen idee wat dat precies inhield, dus belde ze met de organisatie. Uiteindelijk bleek het te gaan om kilo's aan dopjes en dat allemaal voor het goede doel. Een mooi initiatief met een mooi verhaal.

Luister naar alle hoogtepunten van deze week in Het leukste van Graat en de Laat. Natuurlijk zijn Jordy en Christel zaterdagmiddag gewoon weer te horen op de radio, vanaf twaalf uur.