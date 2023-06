Rijden in wereldberoemde autorace voelt voor Job als 4 halve marathons

Hoe het is om mee te doen aan één van de bekendste autoraces ter wereld? Job van Uitert (24) uit Dongen zat afgelopen weekend achter het stuur tijdens de 24 uur van Le Mans. "350.000 toeschouwers langs de kant maakten enorm veel lawaai. Het gevoel als je dan in de auto zit, is onbeschrijflijk."

Nieuw was de wereldberoemde autorace niet voor Job, aangezien hij al voor de vijfde keer meedeed. Dit jaar was de editie extra bijzonder, omdat 100 jaar geleden de eerste race op het circuit werd gereden. "Het was de hele week al druk in Le Mans, met op vrijdag een indrukwekkende parade. Het is ongelofelijk om mee te maken dat zo ontzettend veel mensen langs de kant je toejuichen."

Over zijn eigen prestatie is de Dongenaar tevreden. "Ik voelde me goed en fit en reed sneller dan andere teams, ondanks dat we niet de snelste auto hadden. Maar je doet het niet alleen, het is een teamsport. Mijn teamgenoten hadden het op een aantal momenten lastig met de weersomstandigheden. Het lijkt als buitenstaander heel makkelijk, maar in de racesport komen er veel dingen bij kijken om bij de top te horen."

Twee jaar geleden werd hij tweede, dit jaar verliep het sportief gezien met zijn team Panis Racing niet helemaal volgens planning. "We reden bijna de hele race op de derde of vierde plek, maar hebben ook een tijdje op de tweede plek gereden. Het podium was in zicht, maar met ongeveer nog een uur te gaan begaf de accu het. Dat kostte ons 40 minuten en daarmee een goede klassering. Door de regen waren er al eerder veel auto's uitgevallen, zodat we uiteindelijk veertiende werden."

Job en zijn teamgenoten Tijmen van der Helm en Manuel Maldonado stapten in het begin van de race ieder twee uur in de auto. Uiteindelijk was de Brabander het snelst en fitst en zat hij in totaal 10,5 uur achter het stuur. "Meedoen in Le Mans is ontzettend zwaar. Je kunt het vergelijken met het lopen van 4 halve marathons in 24 uur. Tijdens de momenten dat je niet rijdt, eet je wat, bespreek je dingen, laat je je masseren en probeer je te rusten. Maar door al het lawaai is slapen heel lastig. Ik heb weleens betere nachten gehad."

Om fit aan de start te staan, steekt hij veel tijd in zijn sport. "Ik zou kunnen leven van de autosport, maar ik ben graag bezig. Daarom heb ik naast het racen ook nog een baan. Als ik niet aan het werk ben of in de auto zit, probeer ik zo fit mogelijk te blijven. Ook zijn er regelmatig activiteiten voor bijvoorbeeld sponsoren. Ik kan wel zeggen dat het behoorlijk druk is."