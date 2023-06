Opa Wim (94) durft niet meer op de fiets naar de Efteling

Iedere ochtend stond hij om negen uur voor de poort. Maar na zeven fietsongelukken in drie jaar durft 'Opa' Wim Wouters (94) niet meer van zijn woonplaats Dongen naar de Efteling te fietsen. "Zondag ben ik tegen een muurtje gefietst en kon ik niet meer zelf overeind komen. Een dag later ben ik voor een laatste keer naar de Efteling gefietst. Ik zwalkte over de weg en durf niet meer." Daarmee lijkt een treurig einde te komen aan de uitstapjes naar het pretpark die hij al ruim dertig jaar maakt.

Frits van Otterdijk Geschreven door