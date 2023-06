Meisje (8) mishandeld door gemaskerde man

Een 8-jarig meisje is maandagmiddag mishandeld door een gemaskerde man. Dat gebeurde aan de Vlierstraat in Bergen op Zoom. De politie is aanwezig voor onderzoek. Het kind is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. "We hebben het slachtoffer nog niet kunnen spreken, die is mee naar het ziekenhuis", laat de woordvoerder weten. Agenten hebben wel een getuige gesproken die de mishandeling heeft gezien. "We zetten hier hoog op in. Meerdere eenheden zijn in de buurt om te zoeken naar de mogelijke dader." Iets voor vijf uur kreeg de politie een melding van een steekpartij aan de Vlierstraat. Meerdere agenten kwamen naar de plek voor onderzoek. Daar bleek geen sprake te zijn geweest van een steekpartij, maar van een mishandeling. Via Burgernet wordt gevraagd om uit te kijken naar de man. Hij was ongeveer 1.80 meter, droeg zwarte kleding en een zwart masker.