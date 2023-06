112-nieuws: loader uitgebrand • motorrijder overleden na ongeval A17

22.50

Een chauffeur in een Jaguar is in Geldrop op een BMW gereden waarin een vrouw en een kind zaten. Dat gebeur iets voor negen uur 's avonds voor de deur van Golf Riel aan de Gijzenrooiseweg. Direct na de aanrijding ging de man er lopend vandoor, zich niet bekommerend om de slachtoffers. Die werden door ambulancepersoneel onderzocht maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Een politiehelikopter werd opgeroepen. Deze is bij de golfclub geland. De chauffeur van de Jaguar bleek al snel niet de eigenaar van de auto te zijn, want die meldde zich al vrij snel op de plek van het ongeval. De politie heeft een vermoeden wie de bestuurder is en is op zoek naar hem.