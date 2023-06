Waar blijven de onweersbuien? De weerman legt het uit

Het is al dagenlang erg warm en dat blijft het voorlopig nog wel even. Onweersbuien hebben we nog niet gehad. Raymond Klaassen van Weerplaza legt uit waar dit aan ligt.

"Er zit gewoon te weinig vocht in de atmosfeer momenteel", vertelt de weerman. "In de hele laag is er droge lucht aanwezig. De lucht is ook niet instabiel genoeg. Als je echt fikse onweersbuien wil hebben, heb je die instabiliteit nodig. Ook op wat hogere niveaus, zodat die buien tot ontwikkeling kunnen gaan komen."

Wat normaal gesproken ook helpt zijn buien in het zuiden van Europa. "Die bijvoorbeeld boven Frankrijk ontstaan en met de luchtstroom onze kant op komen. Maar daar is nu geen sprake van omdat wij een noordoostelijke stroming hebben. Dit betekent dat deze buien niet dichterbij kunnen komen als ze boven Frankrijk of België ontstaan."

Klaassen legt uit: 'We hebben iets meer vocht nodig in onze aanvoerrichting. We hebben nu 30 graden gehaald met een oostenwind, dan heb je droog zomerweer. Je kunt ook dit soort temperaturen halen bij een zuidelijke aanvoer. Dan is de kans op die onweersbuien veel groter, omdat je dan te maken krijgt met het vocht dat vanaf de Middellandse Zee komt. Dat kan boven Frankrijk al tot buienvorming leiden en met die zuidelijke stroming onze kant op worden gevoerd. Kortom, als de stroming draait neemt de kans op onweersbuien toe. Alleen de atmosfeer zit wat dat betreft nu op slot."

De temperatuur gaat de komende dagen iets omlaag, in vergelijking met de afgelopen vier dagen. "Maar of je dat ook echt gaat voelen, betwijfel ik. Ik ga ervan uit dat het deze dinsdag in een groot deel in Brabant weer rond de 30 graden gaat worden. Met name het oosten van de provincie, maar ik sluit niet uit dat dit ook in het westen het geval zal zijn. Met heel veel zon. Misschien zien we 's middags een paar kleine stapelwokjes, maar die doen verder helemaal niets."

De rest van deze week gaat de wind iets meer vanuit het noorden waaien en voert die iets koelere lucht aan. "Maar we hebben dan nog steeds een zomerse temperatuur. Ik denk dat we uit moeten gaan van 27 tot 29 graden, waarbij de zon volop blijft schijnen. Misschien zien we woensdag en donderdag wat meer stapelwolkjes, maar dat mag allemaal geen naam hebben. De eerste neerslag die ik nu in de weerkaarten zie, is pas voor na het weekend."

Waarom Brabant vaak de pineut is met noodweer, zie je in deze uitlegvideo: