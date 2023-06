Ooit was hij stukadoor, nu wil Gradus Kraus wereldkampioen boksen worden

Voor bokser Gradus Kraus (21) uit Oss is deelname aan de European Games in Krakau volgende week erg speciaal. Een plek bij de laatste vier levert een ticket voor de Olympische Spelen van 2024 op. "Dat wordt de eerste keer dat ik al bij brons een gat in de lucht spring. Maar daarna ga ik natuurlijk wel voor goud."

De naam Kraus is niet nieuw in de vechtsportwereld. Zijn vader Albert was als kickbokser succesvol en won onder andere in 2002 het bekende K1-kampioenschap in Japan. "Hij is mijn vader, mijn beste vriend en mijn trainer. We worden ook weleens gezien als broers. Hij is 21 jaar ouder, maar ziet er jonger uit en met mijn lengte word ik ouder geschat. Mijn vader is trots op me en steunt me volledig in mijn missie om de beste van de wereld te worden."

‘De beste van de wereld’ is dan niet zoals Albert in het kickboksen. Op 16-jarige leeftijd koos Gradus volledig voor het boksen. “Bij het kickboksen mochten we in Nederland niet meer het hoofd raken, dan krijg je rare wedstrijden. Boksen vind ik mooier, het is wereldwijd groter en de sport is technischer. Net als schaken moet je een paar stappen vooruit denken. Zonder plan win je nooit. Het is veel meer dan alleen klappen uitdelen.”