Vrouw dood door dronken chauffeur die roekeloos filmt: 1,5 jaar cel

Een 34-jarige man uit Den Bosch moet anderhalf jaar de cel in omdat hij een dodelijk ongeval heeft veroorzaakt op de A59 bij Rosmalen. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. Bij het ongeluk op 14 juli 2018 kwam een vrouw van 21 om het leven. Drie andere inzittenden van de Renault Clio raakten zwaargewond. Het ongeluk gebeurde terwijl de Bosschenaar zichzelf aan het filmen was.

Tijdens het fatale ongeluk was hij niet alleen zichzelf aan het filmen. Hij was ook alcohol aan het drinken en stak een sigaret op. Op een van de filmpjes is te zien hoe bekers en een fles Bacardi rondgaan in de auto. Volgens de politie deelden ze die beelden via hun telefoon met anderen.

Avond stappen

De vijf inzittenden kwamen ’s nachts terug van een avond stappen in een discotheek in Beesd in Gelderland. Eerst zat een 17-jarige jongen achter het stuur. Die kreeg onderweg een rijverbod van de politie omdat hij geen rijbewijs had. De 34-jarige Bosschenaar nam daarna het stuur over. In de auto zaten ook nog zijn 14-jarige neef en twee vrouwen uit Oss en Gemert.

Bij de afrit Kruisstraat op de A59 ging het mis. De auto knalde eerste op de vangrail in de middenberm. Daarna raakte de wagen rechts van de weg en belandde via een verkeerspaal in een droge sloot.

De Bosschenaar en de vrouw uit Gemert werden uit de auto geslingerd. Deze vrouw overleefde de klap niet. De drie andere inzittenden raakten zwaargewond en hadden vele breuken en kneuzingen.

Lagere straf

Het hof verwijt de Bosschenaar dat hij zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden. Hij had veel te veel alcohol op en was in de auto ook nog aan het drinken. Het overlijden van de vrouw uit Gemert is dan ook aan zijn gedrag te wijten.

De rechtbank had de man eerder twee jaar cel opgelegd. De Bosschenaar ging tegen die straf in hoger beroep. De straf valt nu een half jaar lager uit, onder meer omdat de man zelf ook gewond raakte en psychisch nog steeds last heeft. Hij krijgt wel tien maanden voorwaardelijk, die hij moet uitzitten als hij binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat. Ook mag hij vijf jaar lang geen auto of ander motorvoertuig besturen.

Beelden van na het ongeluk: